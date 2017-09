FOTOD | Hispaania peaminister kutsus Kataloonia juhte allumatuse õhutamisest loobuma, Barcelonas avaldati massiliselt meelt

Hispaania peaminister Mariano Rajoy kutsus televisioonis Kataloonia separatiste oma 1. oktoobril iseseisvusreferendumi korraldamise plaanidest loobuma.

Rajoy kutsus Kataloonia valitsust loobuma „radikalismi ja allumatuse eskaleerimisest“, vahendab BBC News.

Politsei korraldatud läbiotsimised Barcelonas kutsusid eile esile massilised tänavaprotestid. Hilisõhtul blokeeris hinnanguliselt 40 000 inimest sissepääsu Kataloonia majandusministeeriumi. Varem samal päeval oli hoones toimunud riikliku politsei läbiotsimine nagu teisteski ministeeriumides.

Kataloonia parlamendis enamuses olevad separatistlikud erakonnad surusid varem sel kuul läbi referendumiseaduse, olles aastaid edutult nõudnud õigust vaba enesemääramishääletus korraldada.

Seni on kriis olnud rahumeelne, kuid sel nädalal on toimunud politsei ja meeleavaldajate kokkupõrkeid.

Rajoy ütles oma ametiresidentsis Moncloa palees, et on endiselt aega suurema halva ärahoidmiseks, ning kutsus Kataloonia juhte seadustest kinni pidama.

Referendumit nimetas Rajoy kimääriks.

Varem eile süüdistas Kataloonia president Carles Puigdemont keskvalitsust sisuliselt Kataloonia omavalitsuse peatamises regiooni finantside oma kontrolli alla võtmise näol, et neid ei kasutataks referendumi korraldamiseks.

„Hispaania on de facto peatanud Kataloonia omavalitsuse ja on kehtestanud de facto eriolukorra,“ ütles Puigdemont. „Me usume, et Hispaania valitsus on ületanud punase joone, mis eraldas teda repressiivsetest autoritaarsetest režiimidest, ja on muutunud häbiks demokraatiale.“

Meeleavaldused Barcelonas ja teistes Kataloonia linnades jätkusid öötundideni.

Kataloonia majandusministeerium sai rahutuste keskpunktiks, kui politsei vahistas majandusminister Josep Maria Jové. Teine keskpunkt oli referendumit toetava radikaalse erakonna CUP (Candidatura d’Unitat Popular – Rahva Ühtsuse Kandidatuur) peakorter. Meeleavaldajate hulgas oli näha ka Eesti lippu.

Politsei on konfiskeerinud suure koguse referendumimaterjali. Referendumi toetajad aga jätkavad omavalmistatud plakatite kleepimist seintele ja postidele.