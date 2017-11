FOTOD | Hispaania kohus võttis Kataloonia tagandatud ministrid vahi alla, Barcelonas nõuti poliitvangide vabastamist

Tuhanded katalaanid protestisid regiooni kaheksa tagandatud ministri vahi alla võtmise vastu. Vahistatuid süüdistatakse mässus, mässu õhutamises ja avaliku raha kuritarvitamises.

Lisaks sellele taotleb prokuratuur Kataloonia tagandatud presidendi Carles Puigdemonti kohta Euroopa vahistamismääruse väljaandmist. Puigdemont kohtusse ei ilmunud ja viibib praegu Belgias, vahendab BBC News.

Euroopa vahistamismäärust taotletakse veel neljale tagandatud ministrile, kes kohtusse ei ilmunud.

Eile kogunesid tuhanded inimesed Barcelonas Kataloonia parlamendi hoone juurde. Paljud lehvitasid lippe ja kandsid loosungeid, millel nõuti vabadust poliitvangidele. Väiksemad meeleavaldused toimusid ka teistes Kataloonia linnades.

14 kohtusse kutsutud tagandatud ministrist ilmus kohale üheksa. Kohtunik Carmen Lamela sõnul tuli nad vahi alla võtta, sest vastasel juhul võivad nad riigist lahkuda või tõendeid hävitada.

Vahi alla võeti endine asepresident Oriol Junqueras, endine siseminister Joaquim Forn, endine välisminister Raül Romeva, endine justiitsminister Carles Mundó, endine tööminister Dolors Bassa, endine presidentuuriminister Jordi Turull, endine kestliku arengu minister Josep Rull ja endine kultuuriminister Meritxell Borràs.

Endist äriministrit Santi Vilat ei vahistatud, sest ta lahkus ametist enne, kui Kataloonia parlament eelmisel reedel iseseisvuse väljakuulutamise poolt hääletas.

Lisaks Puigdemontile taotleb prokuratuur Euroopa vahistamismäärust endisele põllumajandusministrile Meritxell Serretile, endisele terviseministrile Antoni Comínile, endisele kultuuriministrile Lluís Puigile ja endisele haridusministrile Clara Ponsatíle.

Puigdemont tegi teadmata kohast Belgias avalduse Kataloonia televisioonile, milles nimetas vahi alla võtmist teoks, mis rikub demokraatia aluspõhimõtteid.

„Ma nõuan ministrite ja asepresidendi vabastamist,” lisas Puigdemont.

Puigdemont, keda nähti eile ühes Brüsseli kohvikus, on öelnud, et ei naase Hispaaniasse, kui ei saa garantiisid õiglase kohtuprotsessi kohta. Milline see olema peaks, ta ei täpsustanud.

Belgia föderaalprokurör on öelnud, et seadust rakendatakse niipea, kui vahistamismäärus on välja antud.