FOTOD | Genova sillavaringu järel jätkatakse ellujäänute otsinguid, üle 400 inimese on evakueeritud

Umbes 16 inimest sai varingus vigastada ning kadunuid on erinevatel andmetel 4-12, vahendab BBC News.

Päästetöödega tegeleb umbes 250 tuletõrjujat üle kogu Itaalia.

„Me ei kaota lootust,” ütles tuletõrje esindaja Emanuele Giffi AFP-le, lubades, et tuletõrjujad töötavad ööpäevaringselt, kuni viimane ohver on välja toodud.

Üle 400 inimese on evakueeritud, sest kardetakse, et kokku variseda võivad ka silla ülejäänud osad.

„Me jätkame päästeoperatsioone, sest me arvame, et rusude all on veel inimesi elus,” ütles Genova politsei esindaja Alessandra Bucci Reutersile.

Tuletõrje avaldas ühe inimese päästmisest ka video.

Varingu hetkel oli sillal 30-35 sõiduautot ja kolm rasket sõidukit.

Suur torn ja silla osad kukkusid raudteele, jõkke ja laohoonele. Teadete kohaselt keegi maapinnal viga ei saanud, küll aga vigastada.

Itaalia Punase Risti päästeoperatsiooni koordineeriv Marcello De Angelis ütles, et päästjad tegelevad katastroofiga nagu maavärinaga.

Rängas vihmasajus toimunud katastroofi põhjus ei ole veel teada, aga esitatakse küsimusi rajatise ohutuse kohta.

Itaalia siseminister Matteo Salvini lubas kõik süüdlased vastutusele võtta.