FOTOD | Gaza-Iisraeli piiril puhkesid taas kokkupõrked

Gaza-Iisraeli piiril puhkesid täna taas kokkupõrked palestiina meeleavaldajate ja Iisraeli julgeolekujõudude vahel. Nädal tagasi hukkus samasuguste rahutuste käigus 16 inimest.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et on tulistanud kolme inimest jalgadesse. Meeleavaldajad põletavad rehve ja loobivad kive, vahendab BBC News.

Meeleavaldajad nõuavad, et põgenikel lubataks naasta oma esiisade maadele, mis on nüüd Iisraeli territoorium.

Iisrael väidab, et Gazas võimul olev rühmitus Hamas korraldab meeleavaldusi rünnakute korraldamiseks. Iisrael on hoiatanud, et sõduritele antud käsud tule avamise kohta ei ole muutunud vaatamata rahvusvahelisele kriitikale.

Hamas ja teised organisatsiooni, mis korraldavad kuuenädalast protestikampaaniat nimega Suur Marss Tagasi, on teatanud, et nõuavad rahumeelselt palestiina põgenikele õigust naasta maadele, kust nad põgenesid või sunniti lahkuma 1948. aastal, kui Iisraeli riik loodi.

Iisraeli valitsus tõrjub selliseid nõudmisi ja on teatanud, et terroristid kasutavad meeleavalduste kattevarju ebaseaduslikeks katseteks Iisraeli territoorimile tungida.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman hoiatas, et igaüks, kes tuleb Gazas piiritara lähedale, seab oma elu ohtu.