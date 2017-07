FOTOD | G20 kohtumise eelne meeleavaldus Hamburgis kiskus vägivaldseks: politsei sekkus veekahuritega

Saksa linn Hamburg võõrustab homme G20 tippkohtumist ning sellele eelnesid täna antikapitalistide protestid, mis muutusid vägivaldseks.

Meeleavalduse juhtmõtteks on "Tere tulemast põrgusse". Protesteerijad loopisid tänavatel isegi suitsupomme ning politsei pidi sekkudes kasutama ka veekahureid, vahendab CNN.

AFP

Meeleavaldajad on umbes kolme kilomeetri kaugusel kohast, kus maailmaliidrid homme kogunevad. Õhtul lendas Hamburgi ka USA president Donald Trump.

JUST IN: Protesters and police clash at the G20 summit in Germany https://t.co/28O2ZOGGL5 https://t.co/iDQ3AcJ0rf — CNN (@CNN) July 6, 2017

Protesteerijad tahavad oma aktsiooniga rõhutada, et G20 vastutab nii kliimakatastroofide, sõja kui ka näljahäda eest.

Happening Now: Anti-globalization protesters demonstrate against the G20 summit in Hamburg. pic.twitter.com/U8WRnAevHZ — FOX Business (@FoxBusiness) July 6, 2017

Rõhudes humaansusele marssis tänavatel ka 1000 zombie't.