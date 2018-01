FOTOD | Eestlanna Mauritiusel: tuul on vaibunud ja tormi kese saarest kaugenenud

Eile anti Mauritiusel tormihoiatus. Nimelt lähenes saareriigile troopiline tsüklon Berguitta. Tuul oli puhanguti 150-165 km/h.

Mauritiusel viibiv eestlanna Merle kirjutas Delfile, et nüüdseks on troopilise tormi kese kaugenenud. "Taevas on küll veel pilves ja tuul tugev, ent tormihoiatust enam pole," kirjeldas olukorda Merle.

Siiski märkis Merle, et torm on siiski saart kahjustanud. "Maha on langenud palju puid ning läbimatuks on muutunud mitmed autoteed," alustas naine, "lisaks sellele on tuul ja üleujutused kahjustanud mitmeid majapidamisi ning inimesed on sunnitud minema varjupaikadesse."

Kuna torm on vaibunud, siis koolid, poed ja restoranid avatakse taas homme. "Siiski võtab ilmselt kaua aega kuniks iga Mauritiuse elanik uuesti jalad alla saab," lausus Merle.