FOTOD | Eesti ja Tšaad sõlmisid diplomaatilised suhted

„Olgugi, et Eesti ja Tšaad asuvad üksteisest geograafiliselt üsna kaugel, pole see takistuseks headele suhetele,“ ütles Mikser ja lisas, et diplomaatiliste suhete sõlmimine toob uusi võimalusi kahe riigi suhete laiendamiseks.

Aafrika keskosas paiknevale Tšaadile on ÜRO-s võtmetähtsusega konfliktide ennetamine, kriiside lahendamine ja rahuvalve. Näiteks panustab Tšaad ÜRO missioonidele 1400 rahuvalvajaga.

Tšaadi pealinn on N’Djamena, rahvaarv ligi 14 miljonit inimest. Riigikeeled on prantsuse ja araabia keel.