FOTOD: Donald Trump kohtus Vatikanis paavst Franciscusega

USA president Donald Trump kohtus kolmapäeval Vatikanis paavst Franciscusega. Kohtumine oli eriti oodatud, sest mehed on varem mitmes küsimuses eri meelt olnud.

Trump ja paavst on varem avalikult eri meelt olnud sellistes küsimustes nagu sisseränne, ohjeldamatu kapitalism või kliimamuutus. Samuti on neil eriarvamusi surmanuhtluse ja relvamüügi kohta, kuid mõlemad on abordi kindlad vastased, vahendab AFP.

Trumpi saatsid audientsil abikaasa Melania ja tütar Ivanka, kes mõlemad olid riietatud musta traditsiooniliste reeglite järgi, millest Vatikani külastavad naissoost aukandjad enam alati kinni ei pea.

Audients leidis aset Apostelliku Palee, paavsti ametliku residentsi, mida Franciscus ei kasuta, eraraamatukogus.