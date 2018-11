FOTOD | California põlengutes hukkunute arv kasvas 44-ni, sadakond inimest on endiselt kadunud

Tugev tuul ähvardab jätkuvalt elusid ja vara ka Lõuna-Californias, kus Woolsey põleng on seni tapnud kaks inimest. Teisipäeval võib tuule kiirus puhanguti ulatuda orkaani tugevuseni, vahendab CNN.

Eile suudeti siiski saavutada edu Põhja-California Campi põlengu kustutamisel. See on hävitanud Paradise’i linna, kust on leitud enamik hukkunutest. Levivad õudustäratavad lood nappidest pääsemistest.

Nichole Jolly rääkis, kuidas leegid ümbritsesid tema auto ja täitsid selle suitsuga. Naine helistas oma mehele, kes käskis joosta. „Kui sa hakkad surema, sure võideldes,” meenutas Jolly mehe sõnu.

Autost väljudes sattusid talle silma tuhk ja tulised sädemed, mis takistasid nägemist. Jolly eksles ringi, kuni jõudis tuletõrjeautoni, mis oli katsudes kuum. Tuletõrjujad tõmbasid ta sisse, aga ka nemad olid lõksus, kuni tuli buldooser ja vabastas tee.

Mõnes kohas on päästetööd üle läinud koristamiseks ja taastamistöödeks, kui elanikud naasevad kodudest järele jäänud söestunud varemete juurde. USA president Donald Trump kiitis eile heaks suurõnnetuse deklaratsiooni, mis vabastab osariigi jaoks föderaalraha.

Campi põlengu eest on evakueeritud üle 52 000 inimese ja 1385 on ajutistes varjupaikades. Hävinud on 117 000 aakrit maad ja üle 7000 ehitise, sealhulgas 6453 ühepereelamut.

Lõuna-California Woolsey põleng ähvardab 57 000 ehitist. Põlenud on 93 000 aakrit, hukkunud kaks inimest ja hävinud vähemalt 435 ehitist. Hilli põleng on hävitanud 4531 aakrit maad.