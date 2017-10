FOTOD | California katastroofiliste maastikupõlengute hukkunute arv on tõusnud 23-ni

Foto: Jeff Chiu, AP

Võimud kinnitasid, et Põhja-California maastikupõlengute ohvrite arv on tõusnud kokku 23-ni. Kokku on põlenguid alates pühapäevast olnud 686 ruutkilomeetril, hävinud on vähemalt 3500 elu- ja äripinda, vähemalt 180 inimest on viga saanud ja sajad kadunud.