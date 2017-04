FOTOD: Budapestis avaldasid kümned tuhanded inimesed meelt seaduse vastu, mis puksiks „Sorose ülikooli” riigist välja

Ungari pealinnas Budapestis tulid tänavatele meelt avaldama kümned tuhanded inimesed, kes protesteerisid parlamendi uue ülikooliseaduse vastu.

Täna pärastlõunal ja õhtul toimus Budapesti kesklinnas viimase kaheksa päeva jooksul kolmas meeleavaldus teisipäeval parlamendi poolt heaks kiidetud seadusemuudatuste vastu, mis sunniksid Kesk-Euroopa ülikooli riigist lahkuma.

Meeleavaldusele kogunes erinevatel hinnangutel kuni 80 000 inimest nii ülikooli toetuseks kui ka üldisemalt Viktor Orbani valitsuse vastu. Esmaspäeval peab Ungari president otsustama, kas mainitud muudatused välja kuulutada, saata nad tagasi parlamenti või põhiseaduslikkuse järelevalve kohtusse.

Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal, et kiirkorras vastuvõetud seaduse järgi peab Kesk-Euroopa ülikool sügiseks USA-s haru avama või Ungarist lahkuma.

Üleeile võttis Ungari parlament vastu uue ülikooliseaduse, mis on ametliku selgituse järgi mõeldud haridusturul konkurentsi suurendamiseks. Ent valitsus ei tee saladust, et tegelik eesmärk on ajada riigist välja üks Ungari paremaid kõrgkoole, 1991. aastal miljardär George Sorose toetusega asutatud rahvusvaheline Kesk-Euroopa ülikool (CEU).

Seadusemuudatuse menetlemine käis kiiresti: eelnõu parlamenti esitamisest vastuvõtmiseni kulus vaid nädal. Kõige olulisema punkti järgi kohustatakse ülikoole, mille õppeprogrammid on akrediteeritud nii Ungaris kui ka USA-s, ka füüsiliselt mõlemas riigis tegutsema. Praktikas puudutab see ainult CEU-d, mille osa õppeprogramme on USA-s akrediteeritud, aga loenguid ülikool seal ei korralda. Seaduse järgi peaks CEU juba enne septembrit ehk uue õppeaasta algust USA-s uue haru avama (seaduseelnõu tekkis alles nädal tagasi). Vastasel korral peab CEU järgmisest aastast lõpetama üliõpilaste vastuvõtu ja 2021. aastast haridustegevuse. Praegu õpib ülikoolis umbes 1500 tudengit 117 riigist.

Ülikooli juhtkond loodab uksi siiski mitte sulgeda, kuid ei kavatse ka esitatud ultimaatumit täita.