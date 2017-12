FOTOD | Austrias põrkasid kaks reisirongi täiskiirusel kokku, on hulk vigastatuid

Austria pealinn Viini lähedal Kritzendorfis põrkasid täna õhtul täiskiirusel kokku kaks reisirongi. Vigastatuid on vähemalt 20, neist kuus raskelt, vahendas Kronen Zeitung.

Kell 18 paiku toimunud õnnetus paiskas kaks vagunit rööbastelt, kolmas kaldus külje peale. Päästeoperatsioon on pooleli.

Kuna paljud reisijad on vagunites kinni, tegelevad päästjad nende vagunitest vabastamisega.

Austria liiklusminister Norbert Hofer ütles, et kardetavalt on õnnetuse põhjuseks inimlik viga, mitte tehniline rike. Ta oli aga õnnelik, et õnnetus ei toonus kaasa hukkunuid.