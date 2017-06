FOTOD: Argentinast leiti ilmselt suurim kogu Saksa natsidele kuulunud esemeid

Argentina pealinna Buenos Airese lähedal leiti ühest majast varjatud ruumist politsei arvates suurim kogu natsidega seotud esemeid riigi ajaloos, sealhulgas Adolf Hitleri büst, elegantsed haakristidega karbid suurendusklaasidega ja kurjakuulutav meditsiiniline vahend pea suuruse mõõtmiseks.

Buenos Airese eeslinnast Beccarist leiti ühe kollektsionääri kogust kokku umbes 75 eset ning võimude hinnangul on need originaalid, mis kuulusid kõrgetasemelistele natsidele, vahendab Associated Press.

„Meie esimesed uuringud viitavad sellele, et need on originaalesemed,“ ütles Argentina julgeolekuminister Patricia Bullrich esmaspäeval, lisades, et paljude esemetega olid kaasas fotod. „See on viis nende kaubaks muutmiseks, näidates, et neid kasutas õudus, füürer. On fotosid temast koos nende esemetega.“

Esemete hulgas on mänguasju, mis on Bullrichi sõnul mõeldud laste ideoloogiliseks kasvatamiseks, ning skulptuurina kujutatud natside kotkas haakristi kohal.

Politsei püüab kindlaks teha, kuidas esemed Argentinasse ja sellesse majja raamaturiiuli taha peidikusse sattusid. Esemed leiti 8. juunil.

Uurijate ja Argentina juudikogukonna peamine hüpotees on, et esemed tõid Argentinasse kõrgetasemelised natsid pärast Teist maailmasõda, kui Argentinast sai mitmete sõjakurjategijate pelgupaik.

Argentinasse põgenes näiteks Josef Mengele, kes elas aastakümne Buenos Aireses. Pärast seda, kui Iisraeli luureteenistuse Mossad agendid võtsid Buenos Aireses kinni holokausti planeerija Adolf Eichmanni, liikus Mengele Paraguaysse. Mengele suri 1979. aastal Brasiilias Bertioga linnas rannas ujudes.

Kuigi Argentina politsei ei nimetanud ühtki kõrgetasemelist natsi, kellele esemed võisid algselt kuuluda, märkis Bullrich, et nende hulgas oli meditsiinilisi vahendeid.

„On esemeid peade mõõtmiseks, mis oli aaria rassi loogika,“ ütles Bullrich.