FOTOD | 5000 osavõtjaga parempopulistliku AfD meeleavalduse vastu avaldas Berliinis meelt vähemalt 25 000 inimest

Berliini kogunes eile tuhandeid parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetajaid, kes kõndisid rongkäigus pearaudteejaama juurest Brandenburgi väravate juurde, kus politsei luges kokku 5000 inimest. Mitmetel vastumeeleavaldustel oli aga politsei andmetel kokku 25 000 osavõtjat, korraldajate väitel isegi 70 000.

Politseinikke oli väljas 2000. Enne üritusi kardeti vägivaldseid kokkupõrkeid AfD toetajate ja vastaste vahel, kuid üldiselt neid ei toimunud, oli vaid kohatisi konflikte politsei ja vastumeeleavaldajate vahel, teatab Der Spiegel.

Politsei eraldas AfD meeleavalduse Brandenburgi väravate juures, kuid lasi vastumeeleavaldajad kuuldekaugusse. AfD meeleavaldust segati vilekooriga ning pidevalt oli kuulda hüüdeid „Nazis raus!” („Natsid välja!”).

Korraldajate sõnul osales kümneid tuhandeid inimesi meeleavaldusel valju techo-muusika saatel. Berliini klubimaailm on organiseerinud umbes 30 muusikat mänginud autot, et AfD „bassiheliga minema peletada”. Osaliselt liikus see karavan mööda Berliini Love Parade’i teekonda.

Vastumeeleavaldajad kogunesid ka pearaudteejaama juures Potsdamer Platzil, kus mängiti samuti valju muusikat. Spree jõel oli umbes 20 paati ja parve AfD-vastaste loosungitega ning Friedrichshaini suunast lasti AfD meeleavalduse suunas lärmakat elektroonilist muusikat.