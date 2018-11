FOTOD | 19 inimese mõrvar maiustab Vene koloonias šašlõki ja kalamarjaga – lubati „karmi kontrolli”

„Ameti- või korruptsioonikuritegude tunnuste olemasolul FSIN-i (Föderaalne Karistuste Täideviimise Teenistus – toim) töötajate tegevuses andis Aleksandr Bastrõkin käsu võtta viivitamatult vastu otsus kriminaaljuurdluse alustamiseks,” öeldakse uurimiskomitee teates, vahendab Novaja Gazeta.

19 inimese mõrva eest Krasnodari krais ligi 20 aastaks vangi mõistetud Tsepovjaz kannab karistust ühes Amuuri oblasti koloonias. Oktoobri lõpus avaldas ajaleht Komsomolskaja Pravda. Kuban fotod sellest kolooniast, millel oli kujutatud Tsepovjaz delikatesse nautimas.

Как сидит на зоне Вячеслав Цеповяз, участник банды Цапков, зверски убившей в станице Кущевской двенадцать человек, включая четырех детей. Еще живую 9-месячную Амиру положили сверху горы трупов и подожгли. pic.twitter.com/CvPaLIiWOH — Рустем Адагамов (@adagamov) November 6, 2018

„Minu endise mehe ülalpidamiseks vanglas läks kuni kolm miljonit rubla (ligi 40 000 eurot) aastas. Ma kandsin talle üle raha (...) Seal, Amuuri oblastis oli vahendaja, kelle kaudu ta ostis toiduaineid, kutsus enda juurde hambaarsti, kellele maksis viisakaid summasid. Palus ka tsooni mesila jaoks – et osta mesilasi, uusi tarusid, ta tegeles seal sellega,” rääkis Tsepovjazi endine naine Natalja Strišnjaja.

Fotode ehtsust kinnitas FSIN-i Amuuri oblastivalitsus, kust öeldi, et need on tehtud 2015. aastal. FSIN-i juhi asetäitja Valeri Maksimenko ütles Moskovski Komsomoletsile, et fotod ilmusid välja nüüd, sest käib sõda varade jagamise pärast Tsepovjazi abielulahutuse järel.

Maksimenko väitis, et Tsepovjazi rammusa ja ilusa elu kohta teati FSIN-is juba varem ja eelmisel aastal karistati mitmeid töötajaid.