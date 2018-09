FOTO | Vene vangla otsustas näljastreiki pidavat Oleg Sentsovit näidata

Vanglaameti teatel toimetati söögist keelduv ja fotol kõhetu ja tegelikust vanem paistev Sentsov Labõtnangis asuvasse haiglasse, et kontrollida põhjalikumalt tema tervislikku seisundit ning arutada olukorda meditsiinispetsialistidega, vahendab uudisteagentuur AFP.

14. maist näljastreiki peav 42-aastane Sentsov on valmis näljastreiki jätkama, kuni ta sureb, väitis mehe advokaat Dmitri Dinze ajakirjanikele augustis. „Otseloomulikult ei soovi Oleg, nagu iga teinegi isik, surra, kuid ta on selleks valmis,“ ütles ta. „Oleg on muutunud kamikazeks, kes on pannud mängu oma elu, et päästa teiste elusid oma ideaalide, oma kodumaa Ukraina nimel.“

Ukraina režissöör, kes mõisteti 2015. aastal Venemaal Doni-äärses Rostovis asuva sõjaväekohtu otsusega trellide taha, nõuab kõikide Ukraina poliitvangide vabastamist Venemaa vanglastest. Teda süüdistati terroriorganisatsiooni loomises Krimmi poolsaarel.

Juristi sõnul kaotab Sentsov üha enam kehamassi, olles juba umbkaudu 30 kilogrammi võrra kergem.