FOTO: Vene räppar jagas pilti Tšetšeenia juhi Kadõrovi eralennukist

Vene räppar Timati (kodanikunimega Timur Junussov) jagas Instagramis fotot, mis on väidetavalt tehtud Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi eralennukis.

Foto avaldati teisipäeval, vahendab Raadio Vabadus.

Fotoallkirjaks kirjutas Timati: „Kui sind 8. märtsi eelõhtul kodust välja visati, aga sinu vennal on sinu jaoks alati vaba tuba.“ Selle juurde oli lisatud Kadõrovi kasutajanimi @kadyrov_95.

Hiljem postitus kustutati, kuid seda levitasid teised sotsiaalmeedia kasutajad.

Когда ты Кадыров и стараешься не палить своё имущество, а Тимати выкладывает фотки интерьера твоего личного самолёта #занашиналоги pic.twitter.com/O49q6PZHp9— Aнна Велликок (@annavellikok) March 7, 2017

Timati on korduvalt rääkinud, et neil on Kadõroviga lähedased suhted. 2013. aastal avaldas Timati foto Tšetšeenia juhi lahingukopteri pardal. 2014. aastal andis Kadõrov Timatile Tšetšeenia vabariigi teenelise kunstniku tiitli.