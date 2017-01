FOTO: Trump jutustas telefonitsi Putiniga pea tund aega

Telefonikõne Trumpi ja Putini vahel oli esimene ametlik kontakt kahe riigijuhi vahel pärast Trumpi ametisse astumist Ameerika Ühendriikide presidendina nädala eest.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C

— Sean Spicer (@PressSec) January 28, 2017