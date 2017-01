FOTO: Trump jutustas telefonitsi Putiniga pea tund aega

Putin õnnitles Trumpi ametisse astumise puhul ja avaldas valmisolekut näost-näkku kohtuda. Kremli pressiosakonna teatel kõneldi kahe riigi suhetest ja reaalse koostöö võimalikkusest.

Muu seas tuli juttu ka võitlusest terrorismiga, ennekõike Islamiriigiga, Lähis-Ida keerulisest olukorrast, Araabia-Iisraeli konfliktist ja strateegilisest stabiilsusest.

„Ukraina kriisi peamiseid aspekte puudutati samuti,“ teatas Kreml täpsustuseta.

Telefonikõne Trumpi ja Putini vahel oli esimene ametlik kontakt kahe riigijuhi vahel pärast Trumpi ametisse astumist Ameerika Ühendriikide presidendina nädala eest.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C

— Sean Spicer (@PressSec) January 28, 2017