FOTO SÜNDMUSKOHALT | Viini südalinna restoranis toimus tulistamine: üks inimene hukkus. Kurjategija ise on jooksus

The Mirror kirjutab, et kaks inimest sai viga. Hiljem teatas politsei, et üks vigastatutest suri. Tulistaja ise aga on jooksus ja politsei üritab teda tabada.

Austria tabloid Heute vahendab, et politseil pole alust kahtlustada terrorirünnakut.

Figlmüller asub Viini vanalinnas, kus sündmuspaiga kitsa tänava on sisse piiranud politsei. Põgenenud laskjat otsitakse vanalinna kohal taga helikopteritega.

Kohapealne pealtnägija kirjeldas, et sündmuskohal olid minutitega politseid ja kopterid. Kuulda oli paari lasku, mille tagajärjel inimesed ümbritsevatest lokaalidest välja jooksid ning "lastakse!" karjusid.

Laskmine toimus restorani viiva kangialuse ees, vaata alumist fotot.

Kuvatõmmis Google Mapsist