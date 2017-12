FOTO | Suhted pingestunud: Briti fregatt eskortis jõulupühal Vene sõjalaeva

Briti mereväe fregatt saatis eile Vene sõjalaeva, kuna viimane möödus Suurbritannia territoriaalvete lähedalt.

Reuters vahendab, et seika kinnitas Briti kaitseminister Gavin Williamson, märkides, et Vene laevastiku tegevus on pühadehooajal hoogustunud. Ta lisas, et ei kõhelda, et kaitsta oma territooriumi igasuguse agressiooni eest.

Brittide alus HMS St Albans jälgis sõjalaeva Admiral Gorškov. Brittide ja venelaste suhted on viimasel ajal kehvemaks läinud. Näiteks viitas Suurbritannia välisminister Boris Johnson hiljuti, et on kindlaid tõendeid, et Kreml sekkub valimistesse välismaal. Vene välisminister Sergei Lavrov ütles seepeale, et pole mingeid tõendeid, et Johnsoni väited tõele vastaks.

Seen through the WESCAM of an @RNASCuldrose Merlin helicopter (829 NAS) - this is @HMSStAlbans escorting a Russian warship through the North Sea on Christmas Day. Always at high readiness, the ship & embarked aviators keep Britain's waters safe all year. https://t.co/mXEJW2PV1j pic.twitter.com/3mQt362CaQ — RNAS Culdrose (@RNASCuldrose) December 26, 2017