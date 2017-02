FOTO: Rootsi „feministlik“ valitsus pilkas Trumpi

Rootsi asepeaminister Isabella Lövin avaldas oma Facebooki kontol foto, millel ta allkirjastab kliimaseaduse ettepanekut ümbritsetuna ainult naiskolleegidest.

Fotol istub Lövin laua taga ja allkirjastab dokumenti, samal ajal kui tema kõrval on seitse naisametnikku, kellest üks on ka silmnähtavalt lapseootel, kirjutab ajaleht The Guardian.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6 — Isabella Lövin (@IsabellaLovin) February 3, 2017





Lövin pilkas sellega teadaolevalt USA presidenti Donald Trumpi, kellest avaldati hiljut foto Valge Maja ovaalkabinetis koos oma meessoost nõunikega.

This group just made it more difficult for women to get access to health care worldwide. You tell me what's wrong with this picture. pic.twitter.com/8UQFWg8qO3 — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 23, 2017

Lövini sõnul oli nende eesmärk selle fotoga näidata, et Rootsil on "feministlik valitsus".

"Foto tõlgendamine jäägu vaatajale," märkis ta.