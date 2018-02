FOTO | Läti keskpanga juht ja Vene sõjariistade firma juht lõõgastuvad sõbralikult koos

Eile paiskus maailma avalikkuse ette uudis lõunanaabrite juurest: sealse keskpanga juht Ilmars Rimševics olevat nimelt kõige jultunumal viisil kommertspankadelt raha välja pressinud, ise nimetanud ta seda veel „koostöö tegemiseks“.

Asja tegi avalikuks kohaliku Norvik panga suuromanik ja juht Grigori Guselnikov. Just nagu sellest vähe oleks, tõi uudisteagentuur AP avalikkuse ette foto, millel on seesama keskpanga juht, Ilmars Rimševics sõbralikult koos vene militaartehnoloogia-ettevõtte RIIT tollase juhi Dmitri Piltšikoviga. Olukord on seda hullem, et Ilmars Rimševics pääseb tänu oma kõrgele positsioonile ligi nii Läti armee kui ka kogu NATO saladustele. Paistab, et foto on tehtud 2010 aasta augusti lõpus mingisugusel ühisel olengul, võimalik, et näiteks jahiretkel.

Ilmars Rimševics andis täna pressikonverentsi, kus ütles, et foto peab olema võltsitud, tema arhiivis taolist ei leidu, kirjutas Läti Delfi. Uudisteagentuuri AP avalike suhete juht Lauren Easton kinnitas aga, et eksperdid on kaadrit uurinud ning leidnud selle kõigiti ehtsa olevat. Kust agentuur pildi sai, Easton ei täpsusta. Ilmars Rimševicsi advokaat Saulvedis Varpins ütles aga, et tema arvates on foto ikkagi võltsitud, ning et selle taga peab olema Läti kaitsepolitsei.