FOTO ja VIDEO | Venemaal blokeerisid vihased elanikud sooja vee puuduse tõttu Moskva-Peterburi maantee

4500 elanikku jäid soojast veest ilma 13. juunil. Veevärk lubati taastada kahe nädala pärast. Kolm nädalat hiljem voolas aga kraanidest jätkuvalt ainult külma vett ja kohalikel sai olukorrast kõrini. Kümned inimesed kogunesid linnatänavatele ja suundusid edasi maanteele, mis ühendab pealinna Moskvat suurlinna Peterburiga, vahendab uudisteportaal Meduza.

Don't let anybody tell you that protests don't work in Russia. Just ask the good people of Klin. https://t.co/YpFyXPKVxn pic.twitter.com/eUb8WudCc3— Meduza in English (@meduza_en) July 3, 2017