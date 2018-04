FOTO ja VIDEO | Vene telekanal esitleb "Mesikäpa" šokolaadi USA panikööride ellujäämispaketi osana

Telekanal Rossija24 paiskas eile õhtul eetrisse uudisklipi, kus saatejuhid vaagisid kolmanda maailmasõja puhkemise võimalust, tõukudes USA ja Venemaa iga päevaga kuumemaks keeravast vastasseisust Süürias.

Telekanali andmeil on USA-s kolmanda maailmasõja ja sellele paratamatult järgneva maailmalõpu kartjaid omajagu, tõenduseks näidati teleekraanil ka kraami, mida apokalüpsise kartjad kodudesse koguvat. Varutakse tikke, varutakse soola, kinnitas saatjuht, kelle selja taga näidati samal ajal lauatäit provianti, mille otsas lebas Eesti valmistatud maiustus. Iseenesest pole välistatud, et USA maailmalõpuootajad tõepoolest "Mesikäppa" hindavad, ent ülearu tõenäoline see ka pole.