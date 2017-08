FOTO ja VIDEO | Orkaanijärgsete üleujutustega võitleva Houstoni reservuaarid hakkasid üle ajama; ohvrite arv ähvardab suureneda

Ameerika Ühendriikides Texase rannikule maabunud orkaan Harvey vindub tormina suurlinna Houstonit hõlmava piirkonna kohal juba kuuendat päeva, kimbutades nüüd paduvihmade ja üleujutustega ka naaberosariiki Louisianat.

500 kilomeetri pikkuselt Mehhiko lahe rannikult on selle nädala jooksul sadadesse varjupaikadesse jõudnud juba kümneid tuhandeid inimesi, kuid kuna suurtel paduvihmadel ja nendega kaasnevatel katastroofilistel üleujutustel ei paista jätkuvalt lõppu, tõotab see arv lähipäevil veelgi kasvada, vahendab ajaleht New York Times.

Tormi laastatud piirkond, mille sekka kuulub ka USA suuruselt neljas linn Houston, on nii laiaulatuslik, et kohalikel võimudel ei ole siiani aimu, kui palju inimesi on kadunud, suudetud evakueerida, leidnud peavarju või jäänud oma kodudesse lõksu. Otsingu- ja päästeoperatsioon jätkub, on vaid kindel, tõdes kuberner Greg Abbott.

Teisipäeval andis Houstoni linn teada liikumiskeelu kehtestamisest südaööst kuni hommikul kella 5ni, mille rakendamist palus kohalik politsei seoses teadetega „väikestest rüüstamistest“ ja teistest kuritegudest. Houstoni politsei esindaja Art Acevedo ütles teisipäeva õhtul pressikonverentsil, et see aitab ka päästetöötajatel ilma probleemide ja sekeldusteta ringi liikuda.

Ametnike sõnul on võimalik hetkel kinnitada vähemalt 30 inimese hukkumist, nende seas jättis elu ka Houstoni politseinik Steve Perez, kes jäi pühapäeva hommikul tormi meelevalda. „Me eeldame, et see number kasvab märkimisväärselt, kui teedel on taas võimalik liikuda,“ märkis päästeamet.

Võimudele valmistavad ühtlasi muret kaks Houstoni reservuaari, mis ületasid teisipäeval oma võimsuse piiri ja asusid üle ujutama mitut lähedalasuvat elamukvartalit, mis ei olnud eelnevalt vee all. Ametnikud on otsustanud vett reservuaaridest ise vabastada (esialgu 220 000 liitrit sekundis), kuna vastasel juhul ähvardavad tammid puruneda ja see viiks veelgi katastroofilisemate tagajärgedeni.

Eile külastas piirkonda ka president Donald Trump. Ta reisis helikopteriga Corpus Christisse, mis sai laupäeva varahommikul tol hetkel võimsalt neljanda kategooria orkaanilt otsetabamuse. Ühtlasi väisas riigipea Austinit, et arutada osariigi ametnikega, kuidas katastroofiga toime tulla. „Meil on reaalne meeskond ja me tahame teha seda paremini kui kunagi varem,“ ütles Trump osariigi ja föderaalametnikele, väisates sadamalinna Corpus Christit. „Me tahame, et viie või kümne aasta pärast vaadataks tagasi ja öeldaks, et nõnda tulebki tegutseda.“

Torm ei ole endiselt läbi, puudutades nüüd ka naaberosariiki Louisianat, sh suurlinna New Orleansi, mis seisab samuti silmitsi paduvihmade ja üleujutustega. Veetase tõotab veelgi tõusta ka Houstonis. Torm pöördus teisipäeva õhtul tagasi Mehhiko lahte, kus ta ähvardab koguda uut hoogu ja seejärel maabuda kahe osariigi piiril, mis jääb New Orleansist läände ja Houstonist itta.

Texase kuberner Greg Abbott ei hoidnud end esmaspäeval tagajärgede hindamisega tagasi: „me seisame silmitsi Ameerika ajaloo ühe suurima katastroofiga,“ lausus ta, hoiatades, et sellest ei suudeta nii pea taastuda.

Abbott andis selle nädala algul korralduse aktiviseerida kogu Texase Rahvuskaart, millega kasvas päästeoperatsioonidest osa võtvate sõdurite arv pea 12 000 inimeseni. Oma rahvuskaartlasi on lubanud Texasesse saata aga ka mitu naaberosariiki, mis võib viia sõdurite koguarvu pea 30 000-ni. Ühtlasi on tulnud veest laastatud piirkondadesse inimestele appi tuhandeid vabatahtlikke, kellest mitmed on oma isikliku paadiga suutnud uppumisohust päästa kümneid inimesi.

Ametnikud usuvad, et osariigi varjupaigakeskustesse on jõudnud enam kui 30 000 inimest. Ühtlasi on torm sundinud tühistama sadu lende ja suunama ümber kümneid kruiisilaevu. Houstoni lennujaamad on suletud kuni ilmaolude paranemiseni. Tormi tõttu on jätkuvalt seisakud ka naftatootmises, mis ähvardab päädida kütusevarude puudujäägi ja hindade tõusuga.