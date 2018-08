FOTO JA VIDEO | Frankfurdi lennujaam evakueeriti osaliselt. Kohapeal viibiv eestlane: kohal on politsei ja pommirühm

Inimesed evakueeriti lennujaama esimese terminali A- ja Z-osast. Politsei teatel turvatsooni ilma turvakontrolli pääsenud inimesi otsitakse.

Reisijad on öelnud, et lennujaamas valitses suur segadus, kuid paanikat polnud. Kui mitu lendu tühistati või hilineb, ei ole veel selge.

Lennujaamas viibinud Eestist pärit reisijate sõnul nägid nad lennujaama sisenemase hulgaliselt politseinikke ja ka pommirühma. Praegu oodatakse turvaväravate avamist.

Frankfurdi lennujaam on Saksamaa suurim, see on ka lennukompanii Lufthansa kesklennujaam. Juulis tühistati Saksamaa suuruselt teises Müncheni lennujaamas sarnase olukorra tõttu hulgaliselt lende, mis tõi tõrkeid enam kui 30 000 reisijale.