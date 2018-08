FOTO JA VIDEO | Frankfurdi lennujaam evakueeriti osaliselt, Frankfurdi-Tallinna lend tühistati

Lufthansa pressiesindaja Boris Ogursky ütles Delfile, et Tallinna lend ei oodanud olukorra lahenemist, sest siis oleks liialt hilinenud Tallinnast Frankfurti suunudv lend ja ka järgmised selle lennukiga planeeritud lennud.

Kõik lennust maha jäänud reisijad registreeritakse Ogursky sõnul järgmistele lendudele, soovi ja võimaluse korral ka ümberistumisega. Osa Tallinnasse suundunud inimestest peavad ilmselt siiski öö veetma Frankfurdis. Kõigi maha jäänud reisijate majutamiseks on Lufthansa broneerinud piisavalt hotellitube. Reisijad võivad valida ka hilisema lennu, mis väljub enne 14. augustit.

Kuna reisijad ei jäänud lennust maha Lufthansa süül, ei ole ilmselt ette nähtud ka kompensatsiooni.

Vahejuhtum leidis aset kell 12 päeval, pärast mida hakati inimesi lennujaama esimese terminali A- ja Z-osast evakueerima. Kella 14.30 olid inimestest tühjendatud ruumid läbi otsitud ja reisijaid hakati uuesti terminali tagasi lubama. Selleks pidid kõik aga uuesti turvakontrolli läbima. Kokku puudutas sündmus 7000 reisijat.

Lennujaamas viibinud Eestist pärit reisijate sõnul nägid nad lennujaama sisenemase hulgaliselt politseinikke ja ka pommirühma. Reisijad on öelnud, et lennujaamas valitses esialgu suur segadus, kuid paanikat polnud.

Frankfurdi lennujaam on Saksamaa suurim, see on ka lennukompanii Lufthansa kesklennujaam. Juulis tühistati Saksamaa suuruselt teises Müncheni lennujaamas sarnase olukorra tõttu hulgaliselt lende, mis tõi tõrkeid enam kui 30 000 reisijale.