FOTO | Amuuri jõe saarelt leiti kott 54 labakäega

Jubeda leiu Amuuri jõe suudmes asuvalt saarekeselt enam kui poole miljoni elanikuga Habarovski linna lähistelt tegid kohalikud mehed, kes tulid sinna kala püüdma, vahendab ajakiri Time.

Ametivõimud asusid uurima, kellele võiks 54 äralõigatud inimese kätt kuuluda, jõudes järeldusele, et sõrmejälgede kontrollimise tulemusel saab öelda, et need kuuluvad 27 inimesele, kelle surnukeha küljest lõigati need ära kõige tõenäolisemalt lahkamise käigus.

Arvatavasti vabanes mõni kohalik haigla või kohtulabor kätest, rikkudes selleks ette nähtud nõudeid, kuigi tekitab küsimusi, miks eemaldati kaks kätt, kui isiku tuvastamiseks piisab ka pelgalt ühest käest.

Juhtunu uurimist jätkatakse, selgitamaks välja käte päritolu ja leidmaks seaduserikkuja.

