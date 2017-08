Föderatsiooninõukogu liige: lääs peab Venemaad maailmasõjas süüdistava Poola maha jahutama, meie kannatus pole lõputu

Venemaa föderatsiooninõukogu riigikaitse- ja julgeolekukomitee esimehe esimene asetäitja Frants Klintsevitš nimetas Poola välisministri Witold Waszczykowski sõnu, et Venemaa vastutab Teise maailmasõja eest, järjekordseks provokatsiooniks ning kutsus juhtivaid lääneriike Poola juhtkonda mõjutama, sest Venemaa kannatus ei ole lõputu.

Waszczykowski ütles, et Teise maailmasõja alguse eest kannavad vastutust Nõukogude Liit ja Saksamaa, vahendab RIA Novosti.

Klintsevitši sõnul on Waszczykowski avaldusel ajalooga ainult vahendatud suhe. Klintsevitši hinnangul käib Poolas natsionalistliku ja russofoobse poliitika promomine.

„Poola, kes peab ennast Venemaa vastu suunatud oda teravikuks, NATO eelpostiks Euroopas, on sõna otseses mõttes pööraseks läinud,“ kirjutas Klintsevitš, kes leiab, et Poola tegevus on otsene tagajärg NATO mõtlematust itta laienemisest, mis viidi muu hulgas läbi seal elavate rahvaste mentaliteeti arvesse võtmata.

„Üks provokatsioon järgneb teisele. Isiklikult minul ei ole usku, et sellel maal, mis on kuni juurteni natsionalismist läbi imbunud, võiks nähtavas perspektiivis täheldada mingit mõistlikku liini suhtumises Venemaasse, seetõttu aga pöördun ma lääne juhtivate poliitikute poole: jahutage Poola juhtkond maha. Meie kannatus pole lõputu,“ kirjutas Klintsevitš.