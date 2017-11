Föderatsiooninõukogu kaitsekomitee esimees: Ukraina drooni Vene õhuruumi tungimine võib olla katse Moskva sõtta kista

Venemaa õhupiiri rikkumine Ukraina drooni poolt võib olla katse kista Moskva sõtta, teatas föderatsiooninõukogu riigikaitsekomitee esimees Viktor Bondarev.

Bondarev ei välistanud, et selles intsidendis võib olla osaline USA, vahendab RIA Novosti.

„Ma ei kaldu nägema kõigis kolmandate riikide tegudes „riigidepartemangu kätt”. Aga sellist varianti, kui asi puudutab USA-st sõltuvaid riike, välistada ei saa. Venemaad püütakse kõigi jõududega tõmmata päris Ukraina proxy-sõja koldesse, teha meist konflikti üks osapool,” ütles Bondarev.

Bondarev rõhutas, et tähtis on mitte ülepeakaela tegutseda ja reageerida sellistele provokatsioonidele adekvaatselt.

Bondarevi sõnul tungis droon Venemaale tõenäoliselt spionaažiks.

„Lennuaparaadi suur liikumiskiirus lubab teha järelduse, et Ukraina poole plaanidesse ei kuulunud selle kiire avastamine meie poolt,” rõhutas Bondarev.

Bondarev selgitas, et radarid, millega on varustatud Vene jaamad, on tuntud oma suure tundlikkuse poolest.

„Ukrainlased pidid aru saama, et me fikseerime nad. Seetõttu on võimalus, et see droon on lihtsalt sööt,” lausus Bondarev.

Bondarev tuletas meelde, et selliseid meetodeid kasutati laialdaselt ameeriklaste poolt külma sõja aastatel.