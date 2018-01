Floridas mattus leekidesse inimesi kasiinolaevale viinud alus, kannatada sai 15 reisijat

USA Florida osariigi ranniku lähistel puhkes eile tulekahju alusel, mis vedas inimesi rahvusvahelistes vetes asuvale kasiinolaevale. Pardal olnud 50 inimest olid sunnitud Mehhiko lahte hüppama ja kaldale ujuma. 15 inimest sai kannatada.

Esialgne juurdlus näitas, et tulekahju sai alguse kell 16.17 USA idaranniku aja järgi ilmselt mootoririkke tõttu, teatas Pasco tuletõrje- ja päästeteenistuse esindaja Shawn Whited, vahendab Reuters.

„Laeva kapten ütles, et on probleem mootoriga. Ta ütles, et märkas masinaruumist suitsu tulemas ja keeras laeva ümber,” rääkis Whited.

18 meetri pikkune alus oli teel kasiinolaevale Sun Cruz, mis asub rahvusvahelistes vetes. Laev oli jõudnud vaid sajakonna meetri kaugusele sadamast. Õnnetus leidis aset Port Richeys, mis asub 48 kilomeetri kaugusel Tampa kesklinnast põhja pool.

Pärast suitsu nägemist käskis kapten 50 pardal olnud inimesel laevalt lahkuda ja kaldale ujuda. Inimestel tekkis Whitedi sõnul terviseprobleeme külma vee ja suitsu sissehingamise tõttu.