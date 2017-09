Floridalased ummistavad orkaan Irma eest põgenedes maanteed

Floridalased alustasid neljapäeval orkaan Irma hirmus massilist põgenemist. Tuhanded autod suundusid põhja poole, tekitades osariikide vahelistel maanteedel ummikuid. Tanklate juures oodati tunde ja osas neist lõppes kütus. Ka lennujaamades seisti tunde järjekordades.

Võttes arvesse Irma prognoositavat teekonda, millele jääb ka Florida tihedalt asustatud idarannik, võib kurjakuulutav torm esile kutsuda ühe suurematest massievakueerimistest USA ajaloos, kommenteeris CNN-i vanemmeteoroloog Dave Hennen. Miami-Dade’i, Browardi ja Palm Beachi maakondades elab kokku umbes kuus miljonit inimest, vahendab CNN.

Florida kuberner Rick Scott hoiatas neljapäevasel pressikonverentsil, et inimesed peaksid lahkuma kohe. Kui nad ootavad laupäeva või pühapäevani, kui Lõuna-Floridasse on oodata tugevaid tuuli ja paduvihma, on juba hilja.

„Me ei saa teid päästa, kui torm algab,“ ütles Scott. „Nii et kui te olete evakuatsioonitsoonis ja vajate abi, peate te meile kohe ütlema.“

Evakueerujate hulgas oli Roseanne Lesack koos mehe ja kolme lapsega.

Nad lahkusid kolmapäeval Boca Ratonist ja suundusid sõprade poole Georgia osariiki Atlantasse. Jõudes ummikuni veetis perekond öö Orlandos motellis ja jätkas teed põhja poole neljapäeva hommikul.

Loe veel

„See, mis pidi olema veel 6-7-tunnine reisikogemus, on muutumas 12-tunniseks,“ ütles Lesack neljapäeva õhtul, olles jõudnud umbes 55 kilomeetri kaugusele Atlantast. „See on olnud aeglane. Praegu liigume me umbes 30 kilomeetrit tunnis. … On lihtsalt kolm rida punaseid tagatulesid.“

Kohustuslikud evakueerimiskorraldused anti Floridas osale Miami-Dade’i maakonnast, osale Browardi maakonnast, Palm Beachi maakonnale, Brevardi maakonna madalatele osadele ja Monroe maakonnale, kus asuvad Florida Keysi saared. Kuberner Scotti sõnul evakueeriti ainuüksi Monroe maakonnast üle 30 000 inimese.

Monroe maakonna administraator Roman Gastesi rõhutas Keysi elanikele vajadust evakueerimiskorraldusele alluda ja lahkuda. Gastesi sõnul suletakse kõik haiglad ja kiirabiautod lahkuvad reede hommikuks.

„Te võite sama hästi kohe lahkuda, kuni teil on võimalus, sest kui te valite 911, ei saa te vastust,“ ütles Gastesi.

Florida transpordiamet teatas neljapäeaval äärmiselt tihedast liiklusest. Maantee I-75 põhjasuunal liikus Lake Citys 4000 sõidukit tavapärase tuhande asemel. Collieri maakonnas liikus samal maanteel 1800 sõidukit tavapärase 600 asemel.

Midagi ei jätnud juhuse hooleks ka Georgia ja Lõuna-Carolina kubernerid, kes andsid kohustusliku evakueerimise korralduse madalatele rannikupiirkondadele Savannah’ ja Charlestoni ümbruses.

Suur probleem on kütuse saadavus. CNN-i korrespondendi Miguel Marquezi sõnul oli Miamis avatud umbes pool tanklatest.

Kuberner Scott ütles pressiteates, et astub samme suurema koguse kütuse tarnimiseks. Osariigipolitsei eskordib kütuseveokeid tanklatesse evakuatsiooniteede ääres.

Tampas pumbati tankerilt maha umbes 300 000 barrelit kütust tanklate varustamiseks. Tampa sadamasse on Mississippi osariigist teel veel üks kütusetanker, mida eskordib sõjavägi.

Scott kaotas tormi ajaks maanteedel sõitmise eest tasu võtmise.

Probleem massievakueerumise juures on ka see, et Floridas on vaid kaks peamist põhja-lõuna suunalist maanteed: I-95 idarannikul ja I-75 lääne pool.

Orkaan Irma keeris katab praeguste ennustuste järgi kogu Florida poolsaare, mis tähendab, et ainus tee kindlasse ohutusse viib põhja.

Neile, kes ei taha riskida kaosega maanteedel, on võimalus valida Floridast minema lendamine.

Delta Air Lines teatas, et on lisanud lende Miamist, Fort Lauderdale’ist ja Key Westist Atlantasse. Reisijatel lubatakse ka lende ilma tasu võtmata ümber broneerida.

American Airlines ja United Airlines teatasid samuti, et ei võta muutmistasu reisijatelt, kelle reisiplaane mõjutab orkaan Irma.

American Airlines teatas, et peatab tegevuse Miamis ja teistes Lõuna-Florida linnades reede pärastlõunal. Lende ei toimu kogu nädalavahetuse.