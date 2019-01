Florida pangas lasi mees maha viis inimest

Kahtlusalune helistas võimudele ja ütles, et sisenes Sebringi panka ja hakkas tulistama, teatas Hoglund. Võimude teatel on kahtlusalune 21-aastane Sebringi elanik Zephen Xaver, kes on vahi all, vahendab CNN.

Esialgu pole selge, kas tapetud on panga töötajad või kliendid.

Intsident algas telefonikõnega võimudele kohaliku aja järgi pärast kella 12.30.

„Ma olen tulistanud viit inimest,” ütles helistaja, mille peale reageerisid Sebringi politsei ja Highlandsi maakonna šerifibüroo.

Läbirääkimised kahtlusaluse veenmiseks pangakontorist lahkuma olid edutud, mistõttu sisenes eriüksus ja jätkas läbirääkimisi.

Lõpuks andis kahtlusalune alla.