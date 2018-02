Florida koolitulistamise kahtlusalune on probleemne endine õpilane, kes on hull relvade järele

Florida keskkoolis eile tule avamises ja 17 inimese tapmises kahtlustatav 19-aastane Nikolas Cruz on kooli endine probleemne õpilane, kes armastab relvi ja visati välja täpsustamata distsipliiniprobleemide tõttu, teatasid politsei ja endised klassikaaslased.

Cruz vahistati umbes tund pärast tulistamist Parklandi Marjory Stoneman Douglase keskkoolis, teatas Browardi maakonna šerif Scott Israel ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Cruz leiti Israeli sõnul koos mitme laskemoonamagasini ja AR-15 stiilis poolautomaatrelvaga.

„Me hakkasime juba lahkama tema veebilehti ja asju, millega ta sotsiaalmeedias tegeles, ja mõned asjad, mis välja tulid, on väga, väga häirivad,” ütles Israel.

Stoneman Douglase keskkooli 18-aastane õpilane Chad Williams mäletab Cruzi probleemse klassivennana põhikoolist. Williamsi sõnul pani Cruz päevast päeva tööle tuletõrjealarmi ja visati lõpuks kaheksandast klassist välja.

Hiljem nägi Williams Cruzi keskkoolis kokku saades mitme väljaandega relvadest. Williams arvas, et Cruz oli koolis nooremat õde või venda ära toomas.

„Ta oli hull relvade järele,” ütles Williams Reutersile. „Ta oli nagu tõrjutu. Tal ei olnud palju sõpru. Ta tegi mida iganes hullu, et nalja saaks, aga temaga oli probleem.”

19-aastane Jillian Davis mäletab Cruzi kui vaikset ja häbelikku noormeest, kelle isiksus muutus pea täielikult, kui ta vihastas. Cruz rääkis palju relvadest ja nugadest, aga keegi ei võtnud teda tõsiselt, meenutas Davis Reutersile.

Matemaatikaõpetaja Jim Gard ütles ajalehele Miami Herald, et Cruzil keelati seljakotiga kooli territooriumile tulemine.

„Temaga olid eelmisel aastal probleemid õpilaste ähvardamise tõttu ja ma arvan, et tal kästi linnakust lahkuda,” ütles Gard.

Kooli administraatorid saatsid õpetajatele e-kirja, milles hoiatasid neid Cruzi eest, teatas Gard.

17-aastane õpilane Dakota Mutchler ütles ajakirjanikele, et ei olnud Cruziga rääkinud üle aasta. Ta keeldus endise sõbra Cruziga suhtlemast, kui viimane temaga kaks nädalat tagasi Snapchatis ühendust võttis.

„Kõigil, kes teda tundsid, oli tema kohta mingisugune kahtlus,” ütles Mutchler. Kunagi oli Cruz Mutchlerile rääkinud, et laseb tagahoovis õhupüssist märki.

18-aastane Travis Julmice ütles, et ei ole Cruziga pärast põhikooli ühes klassis olnud.

„Võis öelda, et ta oli vähe imelik,” ütles Julmice Reutersile. „Ta oli alati nagu probleemne laps, saadeti palju tundidest minema. Ja jäeti pärast tunde.”

Browardi maakonna avalike koolide inspektor Robert Runcie ütles aga, et koolil ei olnud mingeid viiteid selle kohta, et Cruz oleks ohtlik olnud.

„Tavaliselt on sellistes olukordades näha, et potentsiaalselt oleks võinud olla märke,” ütles Runcie. „Aga meil ei olnud mingeid hoiatusi, ei olnud mingeid telefonikõnesid või ähvardusi, millest me oleksime teadnud.”