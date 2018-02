Florida koolitulistaja rääkis kuid koolitulistamise korraldamisest, võime hoiatati tulutult

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) sai alles kuu aja eest vihje koolitulistaja Nikolas Cruzi tuttavalt, kes hoiatas, et 19-aastasel noormehel on relv ja ta rääkis koolitulistamise korraldamisest.

FBI-l tuli reedel tunnistada, et hoolimata vihjest, ei suutnud nad tegutseda ja veresauna ära hoida. Vihjeandja, kes võttis FBIga ühendust 5. jaanuaril, hoiatas, et Cruz „tahab inimesi tappa, käitub kahtlaselt ja postitab sotsiaalmeediasse häirivat materjali“, kirjutab ajaleht The New York Times.

Teave oleks pidanud jõudma FBI Miami ametnikeni, kuid seda ei juhtunud kunagi. 19-aastane Cruz suundus kolmapäeva hommikul Florida keskkooli, kus ta ka ise kunagi õppis, ja lasi seal külmavereliselt maha 17 õpilast ja õpetajat.

Jaanuarikuine vihje ei olnud aga ainus: pelgalt nelja kuu eest andis veel üks inimene teada noormehe kahtlastest sotsiaalmeedia postitustest, sh soovist olla „professionaalne koolitulistaja“.

FBI on juba mõnda aega tugeva avalikkuse surve all, tõrjudes rünnakuid eriprokurör Robert Muelleri vastu, kes juhib ka president Donald Trumpi puudutavat juurdlust seoses üldvalimiste mõjutamisega Venemaalt.

Loe veel

USA justiitsminister Jeff Sessions tegi ebatavaliselt noomiva avalduse oma enda agentide aadressil, märkides, et otsus hoiatusi eirata lõppes „traagiliste tagajärgedega“.

„FBIl tuleb koos föderaalsete ja kohalike partneritega tegutseda veatult, et vältida kõigi rünnakute toimumist: see on hädavajalik, meil tuleb oma tegevust parandada,“ rõhutas ta.

Ka Florida kuberner Rick Scott tegi vihase avalduse, öeldes, et FBI peadirektoril on aeg ametist tagasi astuda. Tema sõnul on täiesti vastuvõetamatu, et Juurdlusbüroo tegi seesuguse vea.

„Hukkunute lähedased mõtlevad kogu oma eluaja, kuidas see sai juhtuda ja vabandus ei anna neile iial vastust, mida neil on vaja,“ ütles vabariiklasest kuberner, kes on muu seas leebete relvaseaduste muutmise vastu. „Ameeriklastel peab olema usku, et FBI tegutseb vihje saamisel,“ toonitas ta.

FBI peadirektor Christopher Wray ütles reede õhtul, et uurib jätkuvalt, miks ei suudetud veresauna ära hoida. „Me oleme pühendunud sellele, et teha kindlaks, mis juhtus, ja ka sellele, et vaadata üle protsessid, kuidas avalikkuselt saadud teabele reageeritakse,“ ütles ta. „Me oleme rääkinud ohvrite ja nende perekondadega ning kahetseme siiralt lisavalu, mida see tragöödia neile tekitab.“