Finnairi reisilennuk tegi suitsuhaisu tõttu hädamaandumise Turus, reisijad evakueeriti liugteid pidi

Soome õnnetuste uurimise keskus alustas eile Turu lennuväljal toimunud reisilennuki hädamaandumise uurimist. Helsingist Rootsi Göteborgi teel olnud lennuk tegi hädamaandumise suitsu tõttu salongis.

Juhtiva uurija Ismo Aaltoneni sõnul on tegemist haruldase juhtumiga, vahendab Yle Uutiset.

„Mina isiklikult ei mäleta juhtumit, kus reisijaid oleks Soomes vähemalt nüüd lähematel aastakümnetel liugteed mööda evakueeritud,” ütles Aaltonen.

Aaltoneni sõnul on uurimise seisukohalt tähtis vaadata ka seda, kuidas evakueerimine sujus, sest sellest ei ole Soomes viimasest ajast kogemusi. Õnnetuse ohtlikkuse kohta ei oska ta veel palju öelda.

„Selle ohtlikkust on veel võimatu hinnata. Kõigepealt tuleb selgeks saada suitsu allikas,” ütles Aaltonen.

Lennuki tehniline uurimine algab Turus tänase päeva jooksul. Lennuk jääb Turu lennuväljale niinimetatud kohtuuringute ajaks. Uurijad on juba oma valdusse saanud lennuki pardasalvestid.

Aaltoneni hinnangul võib uurimine kesta kuni aasta. Üks uurimist aeglustavatest teguritest on see, et see tuleb rahvusvaheline, sest tegemist on Brasiilia lennukiga Embraer 190.

Eile Helsingist Göteborgi teel olnud Finnairi rendilennuk pidi tegema hädamaandumise Turus, sest reisijatesalongi ja kokpitti tuli suitsulõhna. Lennukis oli umbes sada reisijat. Keegi kannatada ei saanud.