Finnairi piloot mõisteti üle kahepromillises joobes lennule minemise katse eest tingimisi vangi

Tegemist oli augustikuise lennuga Helsingist Rooma. 44-aastane kapten oli kohtuotsuse järgi lennule minemas enam kui kahepromillises joobes, vahendab Yle Uutiset.

Kapten oli enne vahele jäämist jõudnud teise piloodiga lennuga seotud asjade üle nõu pidada ning oli läinud lennukisse ja selle väliselt üle vaadanud. Lennukisse oli saabunud ka reisijaid, enne kui kapten vahele jäi.

Joobekahtlusest teatas teine Finnairi töötaja. Kohale kutsuti politseipatrull, kes lasi kaptenil alkomeetrisse puhuda. Finnair lõpetas juhtumi järel kapteni töösuhte.

Endine kapten tunnistas end kohtus süüdi. Ta palus aga, et karistust leevendataks, sest ta on kaotanud juhtumi tõttu töökoha ja piloodilitsentsi. Mehe sõnul ei saa ta enam töötada ainsas ametis, milleks on välja õpetatud.

Kohtu hinnangul rääkis karistuse leevendamise poolt kõnealuses juhtumis tagajärgede karmus. Teiselt poolt juhtis kohus tähelepanu sellele, et lennuliikluses järgitakse täielikku alkoholikeeldu ja mees on ameti poolest lennukapten.

„Ta pidi mõistma, et töösuhte lõpetamine ja piloodilitsentsi kaotamine on tema teo väga tõenäolised tagajärjed,” teatas kohus.

Kohus leidis, et karistuse leevendamiseks ei ole põhjust.