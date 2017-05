Financial Times vastandab ühendaja Kersti Kaljulaidi mässajatele Orbánile ja Kaczyńskile

Ajaleht Financial Times kirjutab, et kontrast Emmanuel Macroni Prantsusmaa presidendiks valimise sooja vastuvastuvõtu Lääne-Euroopas ja vaoshoituma reageeringu vahel mõnedes Kesk- ja Ida-Euroopa osades rõhutab laienevat lõhet vanemate Euroopa Liidu liikmesriikide läänes ja uuemate vahel idas. Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi toob Financial Times aga esile ühendajana.

Financial Times kirjutab mässajatest Euroopa Liidu sees, kelleks peab Ungari peaministrit Viktor Orbáni ja Poola valitseva erakonna Seaduse ja Õigluse partei (PiS) esimeest Jarosław Kaczyńskit.

Orbáni kirjeldab Financial Times konservatiivse natsionalistina, kes on välja kuulutanud Euroopa Liidu esimese „mitteliberaalse demokraatia“. Ta on piiranud kohtute, meedia, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna õigusi.

Kaczyński on Financial Timesi sõnul juhtiv jõud parempoolsuse uues esiletõusus Poolas viimastel aastatel. Kaczyński poliitilistes vaadetes segunevad katoliiklikud väärtused, euroskeptilisus ning Saksamaa ja Venemaa umbusaldamine.

Neile vastandab Financial Times Eesti riigipea Kersti Kaljulaidi, keda peab Euroopa Liidus ühendajaks.

„Kersti Kaljulaid, juulis EL-i roteeruva eesistumise üle võtva Eesti president, on nende hulgas endises Nõukogude blokis, kes püüavad innukalt EL-i ühtsust alal hoida ning peavad idasuunalist laienemist epohhiloovaks eduks. „Kõik need, kes ühinesid, on jõukamad ja seda on ka pea kõik algsed liikmesriigid,“ ütles ta Financial Timesile,“ kirjutab ajaleht.

„Euroopa Kontrollikoja endine liige sai Eesti presidendiks eelmise aasta oktoobris. Olles teadlik, et tema väike maa piirneb Venemaaga, rõhutab Kaljulaid EL-i ja NATO ühtsuse vajadust Eesti iseseisvuse garantiina,“ märgib Financial Times.