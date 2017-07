Filipiinidel võeti vägistamises kahtlustatuna kinni eestlane, keda otsitakse taga ka Taiwanil

Filipiinidel Bantaya saarel vahistati 27. juunil Eesti kodanik, keda kahtlustatakse 18-aastase neiu vägistamises.

Politsei esindaja Sheila Ilustrisimo ütles pärast kinnipidamist meediale, et kahtlusalusele nimega Xander Tann võidakse esitada ka süüdistus inimkaubanduses.

Väidetavalt kohtusid 29-aastane kahtlusalune ja ohver maikuus interneti vahendusel ja kohtusid juunis Bantayani saarel. Tann olevat ohvri oma autosse meelitanud ja viinud hotelli, kus toimus vägistamine. Filipiini meedia teatel otsis politsei Tanni juba varem, kuna teda kahtlustati purjus peaga sõitmises ja politseiniku elu ohtu seadmises.

Jaanuaris kirjutas Eesti Ekspress, et Tann on tagaotsitav Taiwanil, kus teda kahtlustatakse pangaautomaate tühjendanud kuritegelikku jõuku kuulumises. Varem on teda sarnases kuriteos kahtlustatud ka Tais.