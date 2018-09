Filipiinidel maabus ülivõimas taifuun Mangkhut

Tormi teelt evakueeriti sel nädalal kümneid tuhandeid inimesi, kuid selle teele jääb kokku orienteeruvalt neli miljonit inimest, kellest paljudel tuleb hakkama saada ilma elektrita ja seista silmitsi üleujutuste ja tulvavetega, vahendab uudistekanal Sky News.

Võimsuselt viienda kategooria orkaaniga võrdväärne taifuun Mangkhut maabus kohaliku aja järgi kella poole kahe ajal öösel Filipiinide pōhjaosas asuval Baggao rannikul.

Juba tormi esimestel tundidel teatati esimestest hukkunutest: kaks naist jäi maalihke alla, üks tüdruk uppus tulvavetes ja üks meesturvatöötaja jäi murdunud puu alla. Ametivõimude teatel hukkunute arv aga alles hakkab kasvama, arvestades, et mitmetesse piirkondadesse ei ole neil veel õnnestunud pääseda.

Hongkongi vaatluskeskuse teatel on taifuun teel Hongkongi, kus kohalik kuberner hoiatas elanikke, et see toob endaga uskumatult kiiresti puhuva tuule ja ohtralt vihma, mistõttu neil tasuks sel ajal koju jāāda.