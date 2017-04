Filipiinide president: Kim Jong-un tahab maailmale otsa peale teha

Filipiinide president Rodrigo Duterte ütles laupäeval vahetult enne telefonivestlust Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpiga, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un tahab maailmale otsa peale teha.

Filipiinide president hoiatas, et üks vale samm võib viia vähemasti kogu regiooni mõjutava katastroofini, ja soovitas maailmal, ennekõike Ameerika Ühendriikidel mitte provotseerida meest, kellele meeldib tulistada rakette.

„Ma ei taha ta (Kim Jong-uni) mõttemaailma siseneda, kuna ma tõesti ei kujuta ette, mis seal võib toimuda, kuid ta kujutab emakesele maale, planeedile ohtu,“ ütles Duterte.

„Tüüp (Kim Jong-un) tahab maailmale lihtsalt otsa peale teha. Sellepärast ta ongi väga õnnelik. Tal on alati naeratus näol,“ märkis Duterte. „Ta tahab kõigele lõpu teha ja meid endaga kaasa tirida.“

Kim Jong Un Foto: KNS, AFP

Duterte tegi hoiatava avalduse vahetult pärast Põhja-Korea järjekordset ballistilise raketi katsetust. Teadaolevalt rääkis ta Põhja-Koreast lähtuvast ohust pärast seda telefoni teel ka otse president Trumpiga.

USA president Donald Trump hoiatas neljapäeval, et suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik. „On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles ta Reutersile.

Venemaa ja Hiina on ameeriklasi samuti hoiatanud sõjalise jõu kasutamise eest.