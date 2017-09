Filipiinide president Inimõiguste Komisjoni juhilt: kas te olete pedofiil?

Filipiinide president Rodrigo Duterte küsis laupäeval Inimõiguste Komisjoni (CHR) juhilt, kas ta on juhtumisi pedofiil, et keskendub ennekõike teismeliste surmadele valitsuse verises võitluses uimastite vastu.

Valitsusjuht päris ühtlasi seadusandjatelt, kas nad ei soovi varustada politseinikke kehakaameratega, selle asemel et finantseerida agentuuri, millega tal on tulnud korduvalt vastuollu minna seoses oma verise uimastitevastase kampaaniaga, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Inimõiguste Komisjon palus valitsuselt järgmiseks aastaks 1,7 miljardi peeso suurust eelarvet, kuid valitsus pakkus neile vaid 678 miljonit. Presidendi liitlased parlamendi alamkojas eraldasid agentuurile viimaks aga pelgalt 1000 peesot (20 eurot).

Uimastisõja kriitikute sõnul ei soovi võimul olevad jõud, et inimõiguslased jätkaksid tuhandete inimeste uurimist, kes on jätnud oma elu varsti juba poolteist aastat kestnud verise kampaania jooksul. Avalikkuse tähelepanu on eriti pälvinud kahe teismelise juhtum, kes hukkusid eelmisel kuul.

„Miks on see kutt nii huvitatud noorte, eriti poiste probleemidest? Kas te olete pedofiil?“ küsis Duerte Inimõiguste Komisjoni juhilt. „Miks teid teismelised nii väga veetlevad? Äkki te olete? Mul on omad kahtlused. Kas te olete gei või pedofiil?“ lahmis ta.

Inimõiguste Komisjoni juht Chito Gascon keeldus laupäeval riigipea sõnavõttu kommenteerimast.

Duerte süüdistas Gasconi ühtlasi opositsiooni eestkõnelejaks olemises ja kritiseeris tema järelvalvet politsei uimastitevastase tegevuse üle. „Miks te ei võiks tegeleda teiste teemadega?“ nentis president.

Filipiinidel on pärast Rodrigo Duerte ametisse saamist narkosõja tähe all politsei ja illegaalsete surmasalkade käe läbi surma saanud mitutuhat inimest. Vastuolulise kampaania kriitikute sõnul on tegemist tapmispoliitikat, mille ohvriks langevad suuresti uimastite tarvitajad ja väikeäritsejad, kuid president eitab seda.

Valdav osa Filipiinide elanikest toetab oma valitsusjuhi julma poliitikat kuritegevuse, ennekõike uimastitest tulenevate probleemide leevendamisel.