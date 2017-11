Filipiinide president Duterte teatas, et tappis esimese inimese 16-aastaselt

Filipiinide kõva käega president Rodrigo Duterte teatas oma narkosõda propageerivas kõnes, et pussitas esimese inimese surnuks juba teismelisena.

Rääkides eile Vietnamis Aasia-Vaikse ookeani majanduskoostöö (APEC) tippkohtumise toimumispaigas Đà Nẵngis kohalikule filipiinlaste kogukonnale pakkus Duterte lisaks, et võib võõrustada inimõiguste alast tippkohtumist, ja ähvardas lüüa ÜRO raportööri, kui teda kohtab, vahendab AFP.

„Kui ma olin teismeline, käisin ma vanglast sisse ja välja. Mul olid kaklused siin ja seal,” rääkis Duterte. „16-aastaselt ma juba tapsin kellegi. Tõelise inimese, kaklus ja pussitamine. Ma olin ainult 16 aastat vana. See oli lihtsalt pilgu pärast. Kui palju rohkem nüüd, kui ma olen president?”

Duterte võitis eelmisel aastal presidendivalimised, lubades likvideerida narkokaubanduse enneolematu kampaaniaga, milles tapetakse kuni 100 000 inimest.

Pärast Duterte ametisse astumist on politsei teatanud 3967 inimese tapmisest. Veel 2290 on tapetud uimastitega seotud kuritegudes. Tuhanded surmad on lahendamata, selgub valitsuse andmetest.

72-aastane Duterte on paljude filipiinlaste hulgas endiselt populaarne, sest arvatakse, et ta muudab ühiskonna turvalisemaks. Kriitikud kodu- ja välismaal hoiatavad aga, et ta juhib kohtuvälise massimõrva kampaaniat, mida viivad ellu korrumpeerunud politsei ja palgatud võitlejad. Duterte eitab seda.

Eelmisel aastal ütles Duterte, et tapaks hea meelega kolm miljonit narkosõltlast, ning nimetas USA tollast presidenti Barack Obamat „hoorapojaks”, sest viimane kritiseeris tema narkosõda.

Eelmise aasta detsembris rääkis Duterte, et lasi isiklikult kuritegudes kahtlustatuid maha, kui oli Davao linnapea, et politseile eeskuju anda.