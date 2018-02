Filipiinide president Duterte meenutas oma kunagist käsku tulistada naismässulisi vagiinasse

Filipiinide presidenti Rodrigo Dutertet tuleb võtta tõsiselt, aga mitte sõna-sõnalt, teatas tema pressiesindaja täna pärast seda, kui värvika sõnakasutusega riigipea pälvis kriitikat selle eest, et meenutas, kuidas andis sõduritele käsu tulistada naissoost maoistlikke mässulisi suguelunditesse.

„Ma olen öelnud ikka ja jälle, ärge võtke presidenti sõna-sõnalt, aga võtke teda tõsiselt,” ütles presidendi pressiesindaja Harry Roque ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Roque ütles, et Duterte 7. veebruaril räägitud jutu kontekst oli see, et ta oli vihane, et kommunistlikud mässulised olid petnud tema usaldust ja rahuprotsess valitsusega varises kokku. Roque sõnul on Duterte korduvalt tõestanud, et naiste heaolu on tema jaoks prioriteet.

Rääkides oma sünnipaiga Visaya murdes tuletas Duterte meelde käsku, mille ta andis sõduritele, kui oli Davao linnapea.

„Öelge sõduritele. „Linnapealt tuleb uus käsk. Me ei tapa teid. Me tulistame lihtsalt teie vagiinat,”" ütles Duterte.

Filipiinide kongressis esindatud naiste grupp Gabriela nimetas Dutertet „kõige ohtlikumaks matšo-fašistiks valitsuses” ning teatas, et Duterte sõnad „julgustavad avalikult vägivallale naiste vastu ja aitavad kaasa selle karistamatusele”.

„Ta on järjekordselt esitlenud end kohutavalt ühes isikus kokku saanud misogüünia ja fašismi kehastusena,” ütles kongressi liige Emmi de Jesus.