Filipiinide president Duterte kuulutas riigi lõunaosas islamistide vastu välja sõjaseisukorra ja lubas olla karm

Rodrigo Duterte Foto: Vjatšeslav Prokofjev, TASS

Filipiinide president Rodrigo Duterte hoiatas kolmapäeval, et on sõjaseisukorra jõustamisel riigi lõunaosas karm. Duterte kuulutas sõjaseisukorra välja 60 päevaks Filipiinide saarestiku Mindanao regioonis, et purustada Islamiriigile truudust vandunud äärmuslased.