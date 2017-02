Filipiinide islamistid võtsid sakslasest pantvangil pea maha

Filipiinide islamistlikud mässulised võtsid pea maha Saksa pantvangil Jürgen Kantneril, keda nad lunaraha nõudes kinni hoidsid, teatas Filipiinide valitsus esmaspäeval.

Äärmusrühmitus Abu Sayyaf avaldas Kantneri tapmisest ka video, vahendab AFP.

Veidi enne video väljailmumist kinnitas sakslase surma Filipiinide valitsuse esindaja Jesus Dureza.

Sõjaväe esindajad teatasid, et ei ole Kantneri surnukeha veel leidnud.

Abu Sayyaf, mida süüdistatakse kõige hullemates terroriaktides Filipiinide ajaloos, nõudis 70-aastase Kantneri ellujätmise eest pühapäevaks 30 miljoni peeso (600 000 dollari) suurust lunaraha.

Kantner rööviti tema jahilt Rockall Filipiinide lõunaosa vetes eelmisel aastal. Alus leiti triivimas 7. novembril. Sellel oli Kantneri naissoost kaaslase Sabine Merzi kuulihaavadega surnukeha.

Kantner ja Merz rööviti ja neid hoiti 52 päeva kinni ka 2008. aastal Somaalias. Väidetavalt vabastati nad siis tohutu lunaraha eest.

Abu Sayyaf, mille juhid on vandunud truudust Islamiriigile, on röövinud välismaalasi ja kristlasi aastakümneid, hoides neid lunaraha eest kinni Filipiinide lõunaosa džunglites. Tihti on nad ka pantvange tapnud, kui nende nõudmisi ei ole täidetud. Eelmisel aastal mõrvas Abu Sayyaf kaks kanadalast.

Pärast Kantneri tapmist on Abu Sayyafi käes vangis vähemalt 19 välismaalast ja seitse filipiinlast, teatas sõjaväe esindaja, brigaadikindral Restituto Padilla.