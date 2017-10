FBI: Vene spioonid üritasid pääseda Hillary Clintoni siseringi

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) dokumentide kohaselt üritasid Vene spioonid pääseda 2009. aastal korduvalt toonase välisministri Hillary Clinton siseringi.

Ajalehel The Hill õnnestus saada ülevaade hiljuti avatud FBI dokumentidest, millest tuli välja, et ühe juhtumi puhul kasutas Vene spioon valeidentiteeti, et asuda tööle ühe mõjuka demokraatide doonori juures lootuses, et tal õnnestub koguda Clintoni ja välisministeeriumi kohta luureteavet, vahendab DailyBeast.

FBIl õnnestus spiooni kavatsustele aga varakult jälile saada. Ta võeti kinni ja saadeti riigist välja.

The Hill rõhutab, et FBI-l ei ole alust väita, et Clintonid või nende abid tegid midagi seadusevastast.

„Ei ole mingit kahtlust, lähtudes tõenditest, et venelased olid võtnud sihikule Hillary Clintoni siseringi, sest tal oli oluline roll Obama Vene strateegia väljatöötamisel ja ta oli Obama eeldatav järeltulija,“ ütles üks dokumentidega tutvunud ametnik.