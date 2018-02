FBI väljendas tõsist muret vabariiklaste Venemaa-juurdlust puudutava memo võimaliku avalikustamise pärast

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) tegi eile ebatavalise avalduse, milles teatas, et esindajatekoja vabariiklaste memo president Trumpi Venemaa-sidemete juurdluse kohta on ebatäpne ja eksitav. Tunde varem oli Trump ühele seadusandjale kinnitanud, et kavatseb dokumendi avalikustada.

„Meil on tõsine mure faktimaterjali väljajätmise pärast, mis mõjutab fundamentaalselt memo täpsust,” teatas FBI, vahendab NBC News.

Esmaspäeval läksid FBI direktor Christopher Wray ja peaprokuröri asetäitja Rod Rosenstein Valgesse Majja ja palusid president Trumpi personaliülemat John Kellyt, et memo ei avalikustataks, teatasid kaks allikat NBC Newsile.

FBI avaldus näib olevat osa viimase hetke lobikampaaniast, mille eesmärk on panna Valge Maja memo avaldamise suhtes ümber mõtlema.

Esindajatekoja vabariiklased hääletasid salastatud memo avalikustamise poolt esmaspäeval reegli järgi, mida seadusandjate sõnul ei ole moodsal ajal kasutatud. Presidendil on viis päeva aega see tõkestada.

Riigi kõrgeimate õiguskaitseametnike väljendatud sügav mure ei näi olevat presidenti mõjutanud. Kui Trump oli teisipäeva õhtul Kapitooliumil seoses kõnega olukorrast riigis, kõnetas teda vabariiklasest esindajatekoja liige Jeff Duncan, kes õhutas teda lubama memo avalikustamist.

„Ära muretse, sada protsenti,” vastas Trump. Vestlus jäi laialt levitatud videole.

Vabariiklased on öelnud, et memos uuritakse, kuidas FBI kuulab pealt rahvusliku julgeoleku alaste juurdluse kahtlusaluseid. Vabariiklaste väitel näitab see korruptsiooni FBI-s, mis on „hullem kui Watergate”, mis tõestab, et eriprokurör Robert Muelleri juurdlus põhineb pettusel.

Eriti näitab memo vabariiklaste sõnul seda, et FBI toetus demokraatide kinni makstud uuringule, et saada order Trumpi abi Carter Page’i salajaseks jälgimiseks.

Demokraatide väitel on memo väga moonutatud rünnak Muelleri juurdluse vastu, mille eesmärk on teha inimestele ajupesu, et nad jõuaksid ekslikele järeldustele, nagu ütles esindajatekoja liige Eric Swalwell.

Demokraadid märgivad, et memo avaldamist on toetanud Vene sotsiaalmeediakontod.

Esindajatekoja luurekomitee tähtsaim demokraadist liige Adam Schiff on öelnud, et materjale, millel memo põhineb, on lugenud ainult üks esindajatekoja vabariiklasest liige Trey Gowdy, ja keegi pole seda ümber lükanud.

Justiitsministeeriumi ametnikud ütlesid NBC Newsile, et memos puudutatavad küsimused on nii salajased, et vigu ja eksitusi ei ole võimalik parandada.