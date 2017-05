FBI uurib Trumpi nõuniku ja väimehe Jared Kushneri sidemeid Venemaaga

FBI uurib Jared Kushneri, USA presidendi Donald Trumpi väimehe ja vanemnõuniku, sidemeid Venemaaga, vahendab NBC News.

Olemasolevate andmete põhjal usuvad uurijad, et Kushneril on olulist informatsiooni seoses Trumpi valmiskampaania ja Venemaa sidemete kohta. See ei tähenda, et teda kahtlustatakse kuriteos ning tema vastu oleks plaanis süüdistus esitada.

Ei ole selge, mis äratas FBI huvi Kushneri tegevuse vastu seoses Trumpi presidendikampaania ja Venemaa sidemetega. Samuti pole teada, kas FBI on Kushnerilt toimikuid palun.

Teadaolevalt kohtus Kushner eelmise aasta detsembris vähemalt ühe korra Venemaa suursaadiku Sergei Kisljaki, samuti vene pankuri Sergei Gorkoviga.

Kushneri advokaat Jamie Gorelick sõnas NBC Newsile, et Kushner on varemalt vabatahtlikult Kongressiga jaganud, mida ta nendest kohtumistest teab. „Ta teeb sama, kui temaga võetakse kontakti mõne teise uurimisega seoses,“ ütles Gorelick.

Uurmist juhib praegu endine FBI juht Robert Muller.